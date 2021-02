Tre clean sheet di fila in campionato: contro il Benevento il Napoli cerca il quarto

Come riportato dai colleghi di Eurosport, il Napoli è alla ricerca del quarto clean sheet di fila in campionato al Maradona nella gara contro il Benevento.

Nonostante i partenopei sembrerebbero essere entrati in un tunnel quasi senza uscita, in campionato la squadra di Gattuso, allo Stadio Diego Armando Maradona, non subisce rete dalla sfida contro la Fiorentina (terminata per 6-0) disputata il 17 gennaio.

Di mezzo, le sfide con Parma prima e Juventus poi, terminate rispettivamente 2-0 ed 1-0.