Moggi: “I dirigenti del Napoli stanno inseguendo Sarri per accontentare l’ambiente”

Luciano Moggi, sull’edizione odierna di Libero ha parlato del momento del Napoli e delle voci di un possibile ritorno di Sarri sulla panchina azzurra. Ecco quanto evidenziato:

“La città partenopea sogna ancora il gioco champagne di Sarri e la dirigenza del club azzurro sta inseguendo Maurizio, probabilmente più per accontentare l’ambiente che per convinzione. Poco importa se Sarri e Napoli si siano lasciati non proprio in armonia. Sarebbe invece importante che gli attuali dirigenti riflettessero di più sulle caratteristiche dei giocatori a loro disposizione prima di scegliere un allenatore”.