Dries Mertens ha sbloccato il match contro il Benevento al Diego Armando Maradona. Al momento dell’esultanza è corso ad abbracciare lo storico magazziniere del Napoli, Tommaso Starace che oggi compie gli anni!

Quella messa a segno oggi, è la rete numero 131 in 250 presenze in maglia azzurra per Dries “Ciro” Mertens.