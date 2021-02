Lady Mertens: “Questo per Dries è stato l’infortunio più lungo. C’è una differenza tra Napoli e il Belgio”

Kat Kerkhofs, moglie di Dries Mertens, in un’intervista a “Het Nieuwsblad“, ha parlato del periodo passato con l’attaccante azzurro in Belgio. Ecco quanto evidenziato:

“Questo è stato il periodo più lungo in cui Dries sia mai stato infortunato. In Belgio rispetto a Napoli c’è una cosa positiva: posso mandarlo al supermercato a fare la spesa. Sai da quanto tempo non succedeva? Qui posso mandarlo anche a buttare la spazzature, non può dirmi che non è possibile. Dunque non ha scuse”.

“L’incidente aereo? Dall’ esterno è sembrato più spaventoso di quanto non lo sia effettivamente stato. Ho sentito il pilota imprecare spesso, ma anche Dries non ha mai pensato veramente di morire. Strano sia stata data tanta attenzione ad un fatto del genere”.