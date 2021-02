Inzaghi a Sky: “Tornare al Maradona sarà una grande emozione. Il Napoli è costruito per vincere, non dobbiamo farci ingannare”

Pippo Inzaghi, allenatore del Benevento ha parlato ai microfoni di Sky Sport a poche ore dal match tra Napoli e Benevento al Maradona. Ecco quanto evidenziato:

“Sarà una grande emozione tornare al Maradona, anche se a me viene da chiamarlo ancora San Paolo. Senza pubblico queste partite come un derby le le senti meno. Per noi devono essere 15 finali. La squalifica? Ormai è andata, però ho uno staff formidabile. Non dobbiamo farci ingannare, il Napoli è una squadra fatta per vincere lo scudetto e i grandi giocatori nel momento difficile fanno vedere qualcosa di più. Basta una vittoria per raggiungere la zona Champions“.