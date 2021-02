Napoli Femminile – Il match contro il Sassuolo visibile su Sky domani alle 12:30, Pistolesi è carico

L’allenatore del Napoli A Femminile Alessandro Pistolesi ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del match di domani contro il Sassuolo (ore 12.30 – diretta Sky e TIM Vision), molto importante per il cammino delle azzurre verso la salvezza. Di seguito sono riportate le sue parole:

“Servirà cinismo, avremo le nostre occasioni e dovremo sfruttarle. Affrontiamo una delle squadre che gioca il miglior calcio del campionato, ma siamo in costante crescita anche se adesso dobbiamo iniziare a raccogliere i frutti del nostro lavoro – continua il tecnico del Napoli – Ci sono diverse assenze, ma anche chi giocherà saprà farsi trovare pronta”.

Fuori per infortunio le attaccanti Deppy e Popadinova, oltre a Goldini e Perez, squalificata Nocchi. Ventuno le convocate. Probabile esordio tra i pali per l’ex juventina Tasselli, prima assoluta anche per il marchio Expert Napoli sulle maglie del Napoli Femminile in qualità di back jersey sponsor.