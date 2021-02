C’è Posta per Te, Lorenzo Insigne sarà ospite della penultima puntata

Domani, sabato 27 febbraio, Maria De Filippi condurrà in prima serata la nuova puntata del programma televisivo tra i più amati dagli spettatori italiani: C’è Posta per Te.

Nel corso della puntata e delle storie, ci sarà come protagonista anche Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli metterà in gioco il suo lato più “umano” nel corso del people show di Canale 5.

Non è la prima volta che un giocatore del Napoli approda in tv nel programma di Maria De Filippi: tempo fa anche Gonzalo Higuain, Pepe Reina e Dries Mertens furono ospiti in diverse serate.