Europa League, i sorteggi degli ottavi: Milan con il Manchester e Roma con lo Shakhtar, il Granada pesca il Molde

A Nyon in Svizzera si sono tenuti i sorteggi per gli ottavi di Europa League. La sorte purtroppo non ha accompagnato le squadre italiane: il Milan di Ibra pesca il Manchester United, per la Roma di Fonseca c’è un altro tuffo nel passato, contro lo Shakhtar Donetsk. L’andata è in programma l’11 marzo, mentre il ritorno il 18.

Il Granada, invece, che ieri sera ha eliminato il Napoli dalla competizione, sfiderà il Molde. E’ ancor più grande il rammarico per gli azzurri di non aver passato il turno. Di seguito sono riportati tutti gli accoppiamenti:

Ajax (OLA) – Young Boys (SVI)

Dynamo Kiev (UCR) – Villarreal (SPA)

ROMA (ITA) – Shakhtar Donetsk (UCR)

Arsenal (ING) – Olympiacos (GRE)

Dinamo Zagabria (CRO) – Tottenham (ING)

Manchester United (ING) –  MILAN (ITA)

Slavia Praga (CZE) – Rangers (SCO)

Granada (SPA) – Molde (NOR)