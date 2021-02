Novità sul mercato, Bargiggia: “Koulibaly, Fabian e Lozano sono in uscita. In entrata c’è solo Zaccagni, su Nuno Tavares…”

Paolo Bargiggia, giornalista e conduttore televisivo, è intervenuto ai microfoni de ‘Il Sogno Nel Cuore’, trasmissione condotta da Luca Cerchione e Raffaella Iuliano in onda dal lunedì al venerdì dalle 12:00 alle 13:00 su 1 Station Radio. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Dopo la sconfitta in Supercoppa ci sono state tante troppe voci, quasi tutte false, che hanno portato confusione nell’ambiente. Sul Napoli c’è un chiacchiericcio pazzesco”.

“Ridimensionamento? Sì, anche per questo si cerca un allenatore dal nome importante, per fargli fare da foglia di fico coprendo il ridimensionamento. In uscita ci sono Koulibaly, Fabian Ruiz e Lozano. I primi due saranno certamente ceduti, perché Adl è un imprenditore che, ormai, vive quasi esclusivamente di calcio, dunque deve ripartire da un nuovo progetto, ridimensionando il monte ingaggi.

Mercato in entrata? Per ora, di concreto, c’è solo Zaccagni: la trattativa è già impostata, mancano le firme. Per Nuno Tavares, invece, bisogna aspettare il prossimo allenatore per capire se il portoghese è di suo gradimento”.