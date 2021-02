Pres. Federcalcio albanese, Duka: “Euro2020? Concreta la possibilità che si giochi solo in Inghilterra”

Armand Duka, membro del Comitato Esecutivo Uefa e Presidente della Federazione calcistica albanese, ha rilasciato un’interessante intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione in materia di spettatori ad Euro2020:

“Gli spettatori? Non dipende dall’Uefa ma dall’autorità di ogni Stato. In Inghilterra hanno deciso di farlo, speriamo possa accadere presto anche nel resto d’Europa. L’auspicio, poi, è che Euro2020 si giochi col 50% degli spettatori sugli spalti. Euro2020 solo in Inghilterra è una possibilità: mancano ancora 4-5 mesi, vediamo se la situazione cambierà o altrimenti l’Inghilterra resterà una possibilità“.