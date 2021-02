Benevento, Insigne jr.: “Mai sottovalutare il Napoli ma vogliamo fare punti. Speriamo di rifare la partita dell’andata con risultato positivo per noi”

Roberto Insigne, fratello di Lorenzo ed attaccante del Benevento, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare della sfida di domenica. Di seguito, le sue parole:

“Ho sentito stamattina Lorenzo, gli ho fatto un in bocca al lupo. Spero tantissimo in una vittoria. Non credo alla crisi del Napoli, che ha giocatori straordinari e un allenatore che io stimo tanto anche come persona. Domenica non dovremo sottovalutare il Napoli, questa sarà la cosa più importante.”

“Non dobbiamo mollare, come dice anche Mister Inzaghi. Ora in queste partite, con Napoli, Hellas e Spezia cercheremo di fare quanti più punti possibile. Speriamo di rifare la partita dell’andata con risultato positivo per noi stavolta. All’andata avevo paura di lui, lo conosco benissimo e so che può inventare una giocata da un momento all’altro. Domenica giocheremo al Maradona e per me sarà una grande emozione: indescrivibile. Domenica i nostri genitori faranno il tifo per me e Lorenzo“.