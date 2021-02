RAI – Emergenza Napoli: contro il Granada Politano falso nueve con Zielinski-Insigne a supporto a formare un 3-4-2-1

Il collega ed esperto di calciomercato, Ciro Venerato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione radiofonica Radio Goal, parlando a proposito del match contro il Granada alle 18:55. Di seguito, le sue parole, evidenziate dalla nostra redazione:

“Il Napoli contro il Granada gioca con la difesa a tre perché non c’è un terzino sinistro che possa far rifiatare Mario Rui. Non ci giriamo intorno, Ghoulam non è pronto. Maksimovic e Rrahmani hanno giocato spesso nella difesa a tre in passato, Koulibaly è fuoriclasse e non ha problemi, inoltre è bravo a sganciarsi in avanti. Sugli esterni ci saranno Di Lorenzo ed Elmas, in mezzo al campo Bakayoko e Fabian Ruiz. In avanti Zielinski e Insigne agiranno dietro al falso nueve Politano. Dunque il modulo dovrebbe essere il 3-4-2-1“.