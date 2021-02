Palmeri: “UEFA orientata a disputare Euro2020 in una sola Nazione. Italiane sfavorite in Europa? La solita manfrina”

Tancredi Palmeri, collega di BeinSports è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione radiofonica Radio Goal. Di seguito, le sue parole, evidenziate dalla nostra redazione:

“Da qualche mese l’UEFA è orientata a disputare Euro2020 in una sola nazione, ma poi questa volontà si è frenata per la variante inglese del COVID-19. Vige però, ancora, la voglia di disputare la competizione in un sol Paese.

Riguardo Atalanta – Real Madrid e gli episodi a sfavore delle italiane, quello è rosso tutta la vita. Francamente oggi sono un po’ avvilito da come i media italiani si pongono in questo senso. Se fosse stato a parti inverse e non avessero dato rosso, avremmo fatto la stessa manfrina“.