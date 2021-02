Giuntoli: “Società solida e competitiva. Stasera ci crediamo. Gattuso? Nessun annuncio dopo la partita”

Ancora pochi attimi all’inizio della gara di ritorno dei sedicesimi di Europa League tra Napoli e Granada. La squadra di Gattuso è chiamata a ribaltare il 2 a 0 dell’andata per qualificarsi agli ottavi e continuare il percorso europeo. Dunque, al Maradona, il Napoli si gioca parte del suo futuro e ancor di più la fiducia dei propri tifosi. Nel pre-partita Sky, Cristiano Giuntoli è intervenuto per parlare della partita, ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Perché 3412? Perché c’è Koulibaly, perché cerchiamo continuità con i due difensori. Ci crediamo perché ci sono le possibilità di fare bene.

Osimhen? Ha subito un colpo nel finale, era in calo di zuccheri e ha perso conoscenza. In questo caso aspettiamo settimana prossima, ha fatto 5 6 partita di fila. Non era in condizione e credo che possa rientrare per la settimana prossima.

Gattuso? Nessun annuncio dopo la partita.

Momento della società? Il presidente è sempre stato chiaro da quando sono arrivato. La politica societaria è chiara e ci ha portato ad essere competitivi sul campo e fuori dal campo. Ovviamente anche noi abbiamo risentito dei minori introiti.

Mertens? Rispetto ad Osimhen comunque ha lavorato un po’. Ha fatto comunque allenamento con il pallone perché poteva muovere un po’ la caviglia”.