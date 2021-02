Bellinazzo allarma: “L’economia del Napoli è strutturale e basata sullo stare in Champions almeno due anni su tre”

Marco Bellinazzo, collega de Il Sole 24 ore, è intervenuto nella giornata odierna ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione radiofonica Radio Goal. Di seguito, le sue parole, evidenziate dalla nostra redazione:

“Partecipare alla Champions ti dà diritto ad un assegno da 40-50 milioni di euro. Sappiamo che conta tanto anche vincere i gironi e le partite: quasi 2 milioni di euro a partita. C’è da considerare tutto quello che è poi legato agli introiti di sponsor e possibili spettatori paganti COVID-19 permettendo. Gli sponsor ovviamente, in questo momento storico, stanno tentando di pagar di meno ed avere degli sconti. Le società sono anche quasi costrette ad accettare queste condizioni. Andare in Champions praticamente ti garantisce quei 50 milioni di euro in più che in casa Napoli sono soldi.

La Juventus ad esempio ha perso più di 100 milioni e quasi 40 milioni sono dovuti all’impatto della pandemia. Questo porta ad una proiezione che potrebbe arrivare vicino ai 200 milioni. Questo ci dà un po’ il perimetro delle difficoltà e del fatto che i club si stiano ridimensionando. Il Napoli, per trovare equilibrio con la sua economia strutturale, dovrebbe stare in Champions League per due anni su tre, almeno.

La situazione dei diritti tv è qualcosa di fluido: l’accordo DAZN-Tim mette Sky per la prima volta in condizione di perdere praticamente le partite della Serie A. Qualora non si arrivasse ad una decisione, la Lega potrebbe ritirare il bando correndo il rischio che offerte come quelle di DAZN non arriveranno e cercare altri accordi.

Trovarsi nella situazione in cui la Serie A dovesse essere sospesa, farebbe mandare all’aria tutto il sistema. Il presidente FIGC avrebbe in serbo un piano coi playoff per salvare la stagione, ma sarebbe un disastro difficile da contenere”.