De Maggio: “Gattuso sembra ormai stanco, il campionato sta per finire e lui parla ancora di imparare ad annusare il pericolo? Adesso basta!”

Il noto giornalista Valter De Maggio in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, si è lasciato andare ad un commento spontaneo durante la conferenza stampa di Gattuso in vista del match di domani tra Napoli e Granada.

Ecco quanto evidenziato:

“Il tecnico azzurro ha un tono un po’ dimesso, da cane bastonato, sembra ormai stanco. Gattuso dice che la squadra deve imparare ad annusare il pericolo, adesso basta, il campionato sta per finire e Gattuso ancora dice che la squadra deve imparare a farlo?

Se Gattuso non è riuscito ad instaurare il veleno alla squadra in tutti questi mesi allora non è colpa sua, come non era colpa di Ancelotti a questo punto“.