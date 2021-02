CdM – Mertens sta bene ma non ha i 90′ nelle gambe, per Petagna possibile rientro col Sassuolo

Dopo lo stop forzato di Victor Osimhen l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno prova a fare il punto della situazione sugli altri attaccanti in via di recupero, in particolare su Andrea Petagna e Dries Mertens.

Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Petagna ha cominciato a lavorare sul campo anche se solo in maniera personalizzata, è più probabile che possa recuperare per la partita contro il Sassuolo piuttosto che per la gara di domenica. Riguardo al reparto offensivo, c’è soltanto una buona notizia: aver ritrovato Mertens che ieri ha svolto l’intero allenamento in gruppo. L’esterno belga sta bene, ha superato il problema alla caviglia, trasmette buone sensazioni riguardo ai cambi di direzione, agli scatti ma deve ritrovare la brillante condizione atletica, non ha la «benzina» nelle gambe per sostenere i ritmi di una gara intera”.