CorrMezz: Petagna da monitorare, Demme tornerà per il Benevento

L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno si sofferma sulle ultime notizie in casa Napoli, in particolare sui vari recuperi in vista dei prossimi impegni. Di seguito sono riportate le parole del quotidiano:

“Anche Diego Demme sta recuperando, il centrocampista rientrerà contro il Benevento, per la gara di domenica proverà a farcela anche Andrea Petagna ma le sue condizioni vanno monitorate, probabilmente rientrerà direttamente il 2 marzo contro il Sassuolo“.