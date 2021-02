Grave lutto oggi per il dottor Alfonso De Nicola, ex medico del Napoli: morta la madre Amalia. Non tarda ad arrivare il Tweet di condoglianze della società, che si stringe intorno al suo ex collaboratore. Di seguito il Tweet dell’SSC Napoli.

Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli partecipano al dolore di Alfonso De Nicola per la scomparsa della sua cara mamma Amalia. — Official SSC Napoli (@sscnapoli) February 23, 2021