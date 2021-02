Fine momentanea del silenzio stampa: domani Gattuso in conferenza alle 13.30

Alla vigilia di Napoli-Granada il tecnico azzurro Gennaro Gattuso tornerà a parlare in conferenza stampa. Scelta obbligata in casa Napoli visto il regolamento Uefa: si interrompe, almeno temporaneamente, il silenzio stampa del club azzurro, che però potrebbe tornare in occasione della prossima gara di campionato contro il Benevento.

Europa League – Domani alle ore 13:30 il tecnico del Napoli parlerà in conferenza stampa per presentare Napoli-Granada, match valido per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. La conferenza stampa, invece, dell’allenatore del Granada Martinez e di un calciatore del club spagnolo si terrà alle ore 18:15.

Il silenzio stampa non può essere mantenuto nelle competizioni Uefa pena il pagamento di una multa. L’articolo 69 del regolamento Uefa afferma che ogni club è tenuto ad una conferenza stampa il giorno prima della partita, con la presenza dell’allenatore e di almeno un calciatore. Non solo conferenza stampa aperta ai media accreditati, ma anche una intervista flash con il detentore dei diritti autovisivi della competizione in ambito nazionale – in questo caso SkySport. Anche nel giorno della partita dovrà essere disponibile un calciatore, oppure l’allenatore o il suo vice, oppure un dirigente del Napoli per una intervista flash nel pre-partita. E nel post-partita altra conferenza stampa, sempre secondo il regolamento Uefa.