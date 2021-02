Emergenza infortuni Napoli, probabile formazione per la sfida con il Granada: Insigne falso nueve, Elmas e Politano sulle fasce

Continua a piovere sul bagnato in casa Napoli. Durante la sfida con l’Atalanta infatti Osimhen ha lasciato anzitempo il terreno di gioco a causa di un trauma cranico. L’emergenza prime punte attanaglia ora mister Gattuso. In vista con la sfida contro il Granada bisognerà ridisegnare l’attacco.

Dario Marcolin, ex centrocampista del Napoli, ha ipotizzato la probabile formazione nel corso di Ne Parliamo Il Lunedì, a Canale 8. Secondo Marcolin Gattuso schiererà Insigne come punta, in una veste completamente inedita. Zielinski dovrebbe agire alle sue spalle, coadiuvato sugli esterni da Politano a destra ed Elmas a sinistra.