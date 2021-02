Costacurta commenta: “Mario Rui è alto 170cm, non può marcare Zapata! I difensori grossi si vanno a cercare l’avversario in area”

L’ex difensore, Alessandro Costacurta, è intervenuto in diretta a Sky Calcio Club. L’ex centrale della nazionale concentra il suo intervento sulla fase difensiva del Napoli, non proprio perfetta, in occasione del primo gol dell’Atalanta. Ecco quanto evidenziato:

“Se sei Mario Rui, alto 1,70m, non puoi andare a marcare Zapata in area. È il doppio e ovviamente ti sovrasta. Ma anch’io era un difensore e quando ero in area andavo io a cercare l’attaccante grosso, non posso lasciarlo in area.

E dico un’altra cosa, mi hanno insegnato ad ostacolare l’avversario, magari un pestone, una spintarella. La regola era semplice: se non prendo io il pallone, non lo prende nemmeno l’attaccante“.