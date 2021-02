Bacconi critico: “Le alternative si sono sciolte come neve al sole. Con loro non si può giocare a calcio”

A Canale 21, nel corso della trasmissione Il Bello del Calcio, gli ospiti in studio hanno commentato il momento storico del Napoli. Nello specifico, l’esperto di calcio Adriano Bacconi, ha analizzato la rosa del Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Ad Agosto quando pensavamo che il Napoli avesse una delle migliori rose del campionato, ci sbagliavamo e basta. Alla prova dei fatti, le alternative si sono sciolte come neve al sole. Lobotka non è un’alternativa valida a Demme, Petagna non copre l’assenza di Mertens, Ghoulam ormai è un ex giocatore. Ci sono dieci giocatori di scorta che restano tali, quando il Napoli ha loro in campo non può giocare a calcio“.