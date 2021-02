Serie A, la Lazio stacca a più tre dal Napoli: il Sassuolo a meno 5 dagli azzurri (LA CLASSIFICA)

Si è conclusa con il pareggio per 1-1 tra Sassuolo e Bologna il sabato di Serie A. Ad aprire le marcature ci ha pensato Soriano al 17′. Il Bologna alla fine rimasto in dieci per quasi tutta la gara a causa dell’espulsione di Hickey subisce la rete del pareggio di Caputo al 52′.

Nel pomeriggio invece, la Lazio ha battuto per 1-0 la Sampdoria con il gol di Luis Alberto al 24′. Nella seconda frazione gioco i biancocelesti hanno faticato a mantenere il risultato. Alla fine però i liguri non sono riusciti a trovare la via del gol.

Alle 18:00 Hellas Verona e Genoa hanno dato spettacolo a Marassi con uno scoppiettante 2-2. Ilic porta in vantaggio gli ospiti nel primo tempo, all’inizio della ripresa arriva subito la rete di Eldor che porta il risultato in parità. Dopo appena 5 minuti al 61′, Faraoni riporta in vantaggio gli scaligeri. Allo scadere però, il Genoa riesce ad agguantare il pareggio grazie al gol di Badelj che da calcio d’angolo evita la vittoria casalinga ai suoi.

LA CLASSIFICA