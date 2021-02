RAI – “Gattuso non rischia l’esonero, De Laurentiis ha capito che è meglio stare accanto all’allenatore, senza attaccarlo”

Ciro Venerato, esperto di mercato Rai, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione Radio Goal evidenziando quello che è il momento attuale del Napoli e parlando della sfida di domani contro l’Atalanta. Ecco le sue parole:

“L’obiettivo principale è il quarto posto. Serve un Napoli diverso rispetto a quel Napoli spento visto in Andalusia. Contro il Granada era una squadra che ha giocato poco insieme. Avevamo un centrocampo e una difesa inediti. Vi erano giocatori non al meglio come Fabian Ruiz, Osimhen e Di Lorenzo e Mario Rui stremati a causa delle troppe partite giocate. Ad oggi Gattuso non rischia l’esonero. De Laurentiis ha capito che è meglio stare accanto all’allenatore piuttosto che attaccarlo“.

“Superata questa fase delicata il Napoli può chiudere al meglio la stagione. Non è colpa di Gattuso se ci sono giocatori in scadenza di contratto, se il Napoli non è riuscito ad acquistare un terzino sinistro per far rifiatare Mario Rui e la colpa degli errori difensivo non credo siano frutto di una didattica di campo sbagliata del tecnico. Credo che De Laurentiis stia valutando anche queste cose. Su Koulibaly Gattuso deciderà domani mattina se impiegarlo dal primo minuto. La situazione difficile non è addebitabile al tecnico ma ad una questione fisica, mentale e societaria”.

“Credo che difficilmente avremo rivoluzioni dal punto di vista del modulo. Credo che non cambierà modulo ma non ho certezze”.