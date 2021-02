Mediaset, Dotto: “Gattuso non si lamenta mai. Pirlo invece è un piangina!”

Matteo Dotto, collega di Mediaset è intervenuto ai microfoni di Radio CRC nel corsi di “Arena Maradona”. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Gara difficile per il Napoli contro l’Atalanta, le assenze non permettono a Gattuso di lavorare al meglio. Nonostante ciò, Rino non si lamenta mai. Non posso dire lo stesso di Pirlo. Dopo le sue lamentele post Napoli è entrato di diritto nel club dei piangina“.

“Club di cui fa parte Antonio Conte. Senza le coppe, nel caso non vincesse lo scudetto, per l’Inter sarebbe un fallimento“.