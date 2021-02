Atalanta-Napoli, i convocati di Gattuso: tornano Koulibaly e Ghoulam!

Tramite il proprio sito ufficiale, il Napoli ha diramato la lista dei convocati di Gennaro Gattuso per la sfida di domani alle 18:00 al Gewiss Stadium di Bergamo contro il l’Atalanta. Il Napoli vive un momento di emergenza con l’infermeria piena come non mai per Gennaro Gattuso costretto ad attingere a piene mani dalla formazione Primavera. Ecco i convocati:

I convocati: Meret, Contini, Idasiak (maglia 46), Di Lorenzo, Ghoulam, Koulibaly, Maksimovic, Rrahmani, Mario Rui, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Osimhen, Politano, Insigne, Cioffi (maglia 58), Costanzo (maglia 38), Zedadka (maglia 3), D’Agostino (maglia 56), Labriola (maglia 61)