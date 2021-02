Ancelotti si conferma la bestia nera di Klopp: l’Everton vince il derby contro il Liverpool dopo 22 anni!

Vittoria storica dell’Everton di Carlo Ancelotti in Premier League. L’ex tecnico del Napoli ha battuto nel Derby della Merseyside il Liverpool di Jurgen Klopp ad Anfield per 0-2. I Toffees non vincevano contro i Reds fuori casa addirittura del 1999.

Il gol del vantaggio degli ospiti è arrivato subito al 3′ con la rete di Richarlison servito da James Rodriguez che solo davanti ad Alisson, non può che segnare. Nel secondo tempo a dieci dalla fine, Sigurdsson segna il definitivo 2-0 dagli undici metri.

Ancelotti dunque si dimostra ancora una volta la bestia nera di Klopp che mai come oggi è in difficoltà con il suo Liverpool ed incassa la quarta sconfitta di fila in casa.