Alvino rassegnato: “L’inizio dei mali risale alla partita contro l’Inter. Per la prima volta non ho la speranza che il Napoli possa portare a casa il risultato”

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto ai microfoni dell’emittente ufficiale del Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal descrivendo il periodo buio che stanno vivendo gli azzurri ed esprimendo le proprie sensazioni in merito al match che vede impegnati gli uomini di Gattuso domani pomeriggio alle 18 a Bergamo contro l’Atalanta. Ecco le sue dichiarazioni:

“La data dell’inizio dei mali del Napoli risale alla sfortunata partita contro l’Inter. Per la prima volta non ho quella speranza che il Napoli possa portare a casa il risultato positivo. È la prima volta che mi succede. Non sono fiducioso per la partita di Bergamo. È una stagione di up and down”.