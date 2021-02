Alvino: “Dopo il Granada dette solo banalità. Era meglio stare zitti!”

Carlo Alvino, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso di “Radio Goal” per parlare del momento del Napoli. Ecco quanto evidenziato:

“Dopo il Granada ho ascoltato dichiarazioni fuori luogo. Sono contrario al silenzio stampa per rispetto dei tifosi, ma se dobbiamo ascoltare banalità o parole che contribuiscono solo a farti inc**zare, allora meglio che stiano tutti zitti”.

“Ho sentito cose fuori dalla realtà. Già vediamo uno spettacolo penoso in campo, poi ci si mettono anche le dichiarazioni. Io resto basito, senza parole. Si presenta Granada-Napoli dicendo che gli infortuni erano un alibi e poi che si fa, a fine partita si parla delle assenze. Non funziona così. Il tifoso non vuole essere preso in giro“.