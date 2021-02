Venerato: “La coperta è corta, il Napoli ha preferito il campionato all’Europa League. Ecco il motivo delle cessioni a gennaio”

Ciro Venerato, giornalista RAI, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Venerato ha detto la sua sull’emergenza Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Granada? Evidentemente aveva assenze importanti ma le ha sopperite meglio del Napoli. Inoltre l’approccio degli azzurri è stato pessimo, ma il dominio Granada non c’è stato. Il Napoli ha giocato prima da 4 e poi da 5,5″.

“Malcuit? Ha avuto problemi fisici e non ha mai convinto l’allenatore. Le condizioni agonistiche di Malcuit non hanno mai convinto. Gattuso aveva chiesto un terzino sinistro ma la società non ha risposto alla richiesta“.

“Llorente? Lui è stata una scelta economica della società. Gattuso lo vedeva come una riserva della riserva, la società ha deciso di esuberarlo perché lo stipendio pesava”.

“Lobotka? Acquisto sbagliato. Ieri ha giocato perché non poteva rischiare Bakayoko. Lui era l’unico metodista e non poteva giocare Bakayoko. La coperta è cortissima, ora c’è anche Politano infortunato. In questa situazione bisognava scegliere se schierare gli uomini migliori a Bergamo o Granada scelgo comunque Bergamo. Ora in più in Europa League ci sono squadre più forti”.

“Rrahmani? Alti e bassi. L’errore grave è sul secondo gol, ma io credo in lui. Contro la Juve ha giocato molto bene, ieri un po’ meno ma i contesto è stato pessimo. Rrahmani è stato paragonato al primo Cannavaro dopo la Juve, ma questo è palesemente un eccesso. Resta comunque un buon difensore, anche se non sarà al livello di Koulibaly o Manolas. Preso perché si pensava a Juric? In quel periodo il Napoli prese ben 3 calciatori del Verona, sebbene Kumbulla e Amrabat rifiutarono gli azzurri”.