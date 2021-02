Il Mattino annuncia: “Rischio assenza di Politano con l’Atalanta, non ci saranno ricambi”

La Dea bendata non è dalla parte degli azzurri. Alla numerosa lista di indisponibili in rosa, infatti, pare aggiungersi Matteo Politano. L’ala del Napoli è uscito tra primo e secondo tempo durante Granada-Napoli a causa di un problema respiratorio. Nell’edizione odierna, Il Mattino lancia l’allarma: nel caso in cui Politano dia forfait contro l’Atalanta, non ci saranno ricambi. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“I tifosi sognano una squadra che vada sempre a mille all’ora, fa male perdere così. Alibi non ne cerca Gattuso, e ma ce ne sono. Intanto, con l’Atalanta, rischia di non esserci pure Politano. Questo sarebbe un bel guaio: non ci sarebbero ricambi per gli azzurri”.