Pistocchi: “Il Napoli non ha identità, ma De Laurentiis ha sbagliato molte scelte”

Maurizio Pistocchi, noto giornalista sportivo, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Ormai è palese che il Napoli non abbia identità. Questa è sicuramente una colpa di Gattuso. Ma il problema è molto più profondo. Era ovvio che Ancelotti non avrebbe ripetuto la stagione di Sarri; e prendere Gattuso non ha dato la possibilità di creare identità. Le squadre che hanno identità ora in Serie A sono l’Inter di Conte o squadre che hanno un progetto lungo”.

“De Laurentiis ha sbagliato tante scelte, basti pensare all’ammutinamento o al misunderstanding con Gattuso. Ha dato segnali sbagliati alla squadra. A cosa è servito questo disastro? Tutti hanno le proprie responsabilità, se la squadra non ha identità è colpa del mister“.

“Moggi contro ammutinamento? Non voglio parlare di lui anche se è un riferimento. Ma in una situazione come quella dell’anno scorso un buon dirigente sarebbe dovuto intervenire”.