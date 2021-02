Corbo: “Assenze alibi ma non scusanti. De Laurentiis prenda in mano la situazione! Gattuso, non stai giocando alla Playstation”

Antonio Corbo, giornalista di Repubblica, ha detto la sua sulla sconfitta del Napoli contro il Granada e sul momento degli azzurri. In diretta a Radio Kiss Kiss Napoli Corbo ha anche dato suggerimenti a Gattuso e De Laurentiis. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“C’è un’atmosfera di buonismo che fa male al Napoli, abbiamo tutti una colpa. Le nove assenze sono un’alibi e non una scusante. Quelli che sono andati in campo sono calciatori di primo lovello. Osimhen, Lobotka pagato 25 mln, Rrahmani, Di Lorenzo, Maksimovic, Rui che è un caso tattico che deve risolvere Gattuso. Tutte le squadre che incontrano il Napoli puntano su Rui per attaccarlo, è lui il tallone d’Achille. Attaccano sulla nostra sinistra perché Insigne fa interdizione ma è facilmente superabile poiché non è un incontrista; dopodiché si supera Rui”.

“Questa squadra va rivista, ma deve farlo il Presidente. Piuttosto che fare il Tweet deve riunire i responsabili: Giuntoli, Gattuso, i preparatori ed i medici e fare una riunione. Bisogna parlare e far venir fuori le responsabilità. Tatticamente il Napoli è involuto; la preparazione atletica non ha dato una squadra pimpante; i meccanismi non sempre funzionano; c’è qualcosa che non va”.

“Sarri era maniacale sull’organizzazione difensiva, ora manca tutto. In più consiglio a Gattuso di lasciare la squadra la libertà d’inventare. Dai distanze ma non puoi manovrarli come alla Playstation!”.