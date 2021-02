Bakayoko ammette: “L’approccio alla gara è stato sbagliato. Ci serviva almeno un gol in trasferta”

Tiemoué Bakayoko ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali UEFA nel post partita di Granada-Napoli. Il centrocampista ha analizzato la sfida di Europa League ponendo l’accento sull’approccio sbagliato degli azzurri. Di seguito quanto dichiarato da Bakayoko.

“Non abbiamo iniziato nel migliore dei modi. Abbiamo subito due gol ed è stato difficile metterci in carreggiata. Nel secondo tempo abbiamo giocato bene ma non abbiamo segnato, non era la nostra giornata. Serviva almeno un gol in trasferta. A fine primo tempo tutta la squadra era triste e arrabbiata. Continueremo a lavorare nonostante le difficoltà date dalle assenze”.