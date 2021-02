Trevisani: “Partita del Napoli simile a quella della Juve, è mancato il gol. Difficile l’impresa”

Riccardo Trevisani, noto giornalista di Sky Sport, ha commentato la vittoria del Granada ai danni del Napoli. Di seguito l’analisi della prestazione azzurra da parte di Trevisani.

“La partita della Juve non è lontana da quella del Napoli. La differenza è che Chiesa ieri ha segnato, nel Napoli nessuno ha avuto la forza di farlo. Non c’è riuscito Insigne, non c’è riuscito Osimhen, non c’è riuscito Zielinski. In Europa conta il ritmo, e il Napoli stasera non ha mai tenuto il ritmo giusto. Il risultato va ribaltato con un’impresa, e non credo che sia possibile con 14 uomini”.

Ricordiamo infatti l’emergenza infortuni in casa azzurra. In occasione del sedicesimo di finale ben 6 giocatori della Primavera sono stati convocati in prima squadra.