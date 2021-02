RAI – Rrahmani investimento lungimirante di Giuntoli, ma che errore cedere Llorente!

Il collega ed esperto di calciomercato, Ciro Venerato, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, trasmissione radiofonica a cura di Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito, le sue parole, evidenziate dalla nostra redazione:

“La cessione di Malcuit è stata pensata nell’ottica del fatto che si avevano già Hysaj e gli altri, non era prevedibile ciò che è accaduto. Con Llorente si è sbagliato a cederlo: si doveva immaginare la situazione un po’ più corta in attacco. Milik per esempio doveva essere ceduto per motivi che sappiamo, su Malcuit alcuni ragionamenti fatti non sono stati errati dietro al prestito, ma per Llorente si è stati un po’ incauti.

Rrahmani non giocava per lo stesso motivo per cui non gioca Kumbulla alla Roma. A volte quando cambi squadra, cambi modi di giocare, Gattuso adotta un diverso sistema difensivo rispetto a Verona. Giuntoli ha fatto un investimento lungimirante con lui e Gattuso l’ha aspettato“.