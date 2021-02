Marani: “Il Napoli sta giocando male dalla partita con l’Inter. Osimhen sta deludendo molto”

Nel corso del post partita di Granada-Napoli, nello studio di Sky Sport, Matteo Marani ha commentato la sfida. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Il Napoli è in un pessimo periodo di forma. Dalla sfida di San Siro contro l’Inter viaggia alla media di 1 punto a partita. Nelle ultime 5 partite ha segnato solo 3 gol. Non è un gran periodo e non solo per gli infortuni”.

“Attualmente in rosa gli azzurri non hanno nessuno che risolva le gare. Non c’è un elemento che cambi la gara. Osimhen in questo senso sta deludendo. Non è rientrato oggi, sta giocando ormai da un po’. Doveva mettere a tacere le polemiche sul Covid e sull’infortunio ma non l’ha fatto. L’investimento è stato importante da parte della società e sta deludendo”.