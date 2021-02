De Maggio: “Complimenti a Grava, la convocazione dei giovani è merito del suo lavoro. ADL investa cifre importanti nel settore giovanile!”

Il collega e direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal per sottolineare un dato. Di seguito, le sue parole:

“Facciamo i complimenti a Gianluca Grava, la convocazione dei sei ragazzi della Primavera è anche un suo merito ed orgoglio. Mi auguro che De Laurentiis destini una cifra importante, e ribadisco importante, al settore giovanile. Guardate l’Atalanta, che pure se non va in Champions League riesce a vendere dei ragazzi e sostiene i conti. Il settore giovanile è un investimento, non un costo”