Italiano smentisce: “Non sono stato contattato da nessuno, penso alla salvezza con lo Spezia”

La panchina del Napoli è ancora un tema molto caldo, nonostante sembri che Gattuso in questo momento sia inamovibile. Dopo la vittoria sulla Juventus, il tecnico calabrese ha riconquistato la fiducia dell’ambiente e la conferma fino a fine stagione. Sull’edizione odierna di Tuttosport, si leggono dichiarazioni di Vincenzo Italiano, il quale era stato accostato alla panchina del Napoli. L’attuale tecnico dello Spezia si è espresso sulle voci di presunti contatti con la dirigenza partenopea.

Ecco quanto dichiarato: “ Gli attestati di stima fanno piacere ma ora ho in testa solo lo Spezia. Ho un avvocato di fiducia che mia iuta quando c’è da stilare i contratti, non proprio un procuratore”.

Continua: “Ho in testa solo la salvezza con lo Spezia, la stima fa piacere ma non sono stato contattato da nessuno. Le difficoltà di un allenatore sono quelle di creare empatia con la squadra per convincerli sulle proprie idee. Se c’è questo, c’è rispetto reciproco e condivisione”.