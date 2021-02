Granada, Martinez: “Domani è un appuntamento storico, sono fiducioso. Assenti? Serviranno anche quelli fuori dal campo!”

Il Granada è il prossimo avversario del Napoli in Europa League. La partita è in programma per domani sera allo stadio Nuevo Los Carmenes, valida per i sedicesimi del trofeo. Alla vigilia del match, il tecnico Diego Martinez ed il centrocampista Angel Montoro hanno parlato in conferenza della partita. Di seguito riportiamo quanto dichiarato dall’allenatore degli iberici:

“É un giorno importante e lo si vede dai tanti giornalisti presenti. É un appuntamento storico, giocare contro il Napoli è un orgoglio. Vogliamo lottare e per noi è un momento entusiasmante. Il Napoli in Italia è una big, vogliamo giocarcela in entrambe le due gare.

Come ha gestito questa settimana? Con grande naturalezza, credo sia una gara molto importante. Sono fiducioso perché ho un gruppo di giocatori straordinari, hanno talento e si mettono al servizio della squadra.

Infortunati? Ho dovuto rivedere alcuni schemi, ci si deve organizzare sui giocatori che avrò a disposizione, a prescindere dall’avversario. Vogliamo che tutti possano giocare questa gara ma non possiamo pronunciarci. Ora abbiamo tante assenza sui terzini e in attacco. Abbiamo comunque bisogno di tutti, quelli presenti in campo e quelli fuori. In questo calcio con la pandemia, tutti ci siamo dovuti adattare.

Anche loro hanno avuto qualche infortunio, stiamo vivendo un nuovo calcio. A livello spagnolo, siamo quelli che hanno giocato di più, i miei giocatori non erano abituati a giocare così tanto.

Quale aspetto conta di più? Non riesco a scindere i vari aspetti, tutto conta. Quello emotivo, fisico e mentale. L’importante è tirare fuori quello che la partita richiede“.