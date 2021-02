De Maggio contrariato: “Mertens in campo correva male, perché rischiarlo? Errore grave del Napoli”

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio si è espresso sulla situazione degli infortuni in casa Napoli. Nello specifico, il conduttore radiofonico ha commentato l’infortunio di Dries Mertens e la gestione dello stesso da parte dello staff medico. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Quando vidi Mertens in campo, mi accorsi subito che correva in maniera innaturale. Mi chiesi ‘cosa lo rischiano a fare?’. E infatti poco dopo Mertens uscì con la caviglia fasciata e oggi è in Belgio.

Ne ho parlato con Pippo Inzaghi, lui mi ha detto che preferisce aspettare anche dopo che il calciatore è pronto per utilizzarlo dopo un infortunio. Al Napoli lo hanno spedito in campo, pur non essendo Mertens completamente recuperato. È stato un grave errore“.