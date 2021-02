Champions League, serata amara per Pirlo: la Juventus perde 2-1 in casa del Porto

Prestazione sottotono da parte della Juventus che, nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League, incassa una sconfitta deludente per 2-1 in casa di un Porto che, per gran parte del match, ha dominato in lungo e in largo. A segno per i portoghesi dopo poco più di un minuto dal fischio d’inizio Taremi che sfrutta un’ingenuità di Bentancur che, con un retropassaggio errato al proprio portiere, regala il gol del vantaggio ai padroni di casa. Il secondo arriva al 1′ della ripresa con Marega che, lasciato colpevolmente libero in area, ha il tempo di stoppare e di insaccare il pallone alle spalle di Szczesny.

La reazione della Juve arriva all’82’ con Chiesa che sfrutta un cross rasoterra di Rabiot e accorcia le distanze. Nei minuti di recupero inoltre sono numerose le proteste da parte dei bianconeri per un contatto sospetto in area ai danni di Ronaldo che però non viene rivisto al var.