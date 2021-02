Borini su Gattuso: “Ingiusto criticarlo, lavora dalla mattina alla sera. Si appoggia sulle critiche per dare il massimo”

Fabio Borini, ex attaccante del Milan sotto la gestione Gattuso, ha parlato ai microfoni di Calciomercato.com. L’attaccante italiano ha firmato per il Karagümrük, club turco, e si è espresso sulla sua esperienza con Gattuso in panchina. Ecco quanto evidenziato:

“Al Milan ho fatto meno l’attaccante che da altre parti, questo è sicuro. Così facendo però mi sono tolto la soddisfazione di giocare di più. Davanti avevo gente forte, Suso e Calhanoglu, mi sarei tolto la possibilità di giocare. Ho sempre fato la priorità alla squadra, è un lavoro del mister capire dove posso essere utile alla squadra. Dire di no a certe opportunità è come spararsi sui piedi.

Sorpreso dall’evoluzione di Calhanoglu? Non sono affatto sorpreso, si vedeva che aveva qualità, che voleva tirare tutto il suo carattere fuori. È una persona sensibile anche se da fuori non si vede. Qualche situazione fuori dal suo controllo, come il cambio allenatore e l’instabilità societaria ha influito. Può fare ancora di più.

Rapporto con Gattuso? Il nostro rapporto era buono, mi descriveva sempre come un grande uomo. Diceva che mettevo il muso in allenamento ma andavo comunque a duemila all’ora. Lui come allenatore è uguale, si appoggia alle critiche. Lavora dalla mattina alla sera e non lo si può criticare quando sta facendo un lavoro in linea agli obiettivi. Senza tifosi certe partite prendono direzioni strane“.