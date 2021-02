Tuttosport – Piccolo sorriso per Gattuso in vista dell’Atalanta: un azzurro verso il rientro

Gennaro Gattuso potrebbe ritrovare Diego Demme per la sfida contro l’Atalanta. Attualmente il centrocampista azzurro è sulla lista degli indisponibili, ma sarebbe pronto a tornare per la prossima di campionato. Di seguito sono riportate le parole dell’edizione odierna di Tuttosport:

“L’emergenza in casa Napoli si prolunga e da ieri il tecnico del Napoli ha aggiornato la lista dei disponibili in vista delle prossime partite: sono 15 in tutto, due dei quali portieri. E’ però probabile che Gattuso contro l’Atalanta ritrovi Diego Demme, che aveva accusato una elongazione a seguito di Atalanta-Napoli in Coppa Italia. Nel frattempo gli azzurri dovranno fare di necessità virtù per la gara di andata contro il Granada.”