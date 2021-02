Santini: “De Laurentiis è pronto al colpo da 20 milioni!”

In vista della prossima campagna acquisti il Napoli ha tra i vari obiettivi diversi calciatori. Non è più un mistero che Cristiano Giuntoli sia sulle tracce di Mattia Zaccagni. Ma non solo. In merito alla questione Fabio Santini, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Il Processo, programma in onda su 7 Gold. Ecco quanto è stato evidenziato dalla nostra redazione:

“De Laurentiis ha prenotato un nuovo colpo per la prossima stagione. Si tratta di Matteo Pessina dell’Atalanta. Il suo cartellino si aggira intorno ai venti milioni di euro, ma il Napoli dovrà battere la concorrenza della Roma.

Il trequartista atalantino rappresenta uno dei più grandi rimpianti per il Milan che lo aveva in organico. I rossoneri poi lo hanno ceduto nell’affare Conti. Nonostante ciò la dirigenza rossonera ha diritto al 50% sulla futura rivendita del calciatore. Il Milan non ci ha creduto fino in fondo, ma almeno potrebbe consolarsi con un importante ritorno economico”.