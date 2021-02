Torricelli: “Rrahmani eccessivo, urla come se avesse preso un cazzotto da Mike Tyson”

L’ex bianconero Moreno Torricelli ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere di Torino a proposito di Napoli-Juventus, ed in particolare sull’intervento di Giorgio Chiellini sul difensore Rrahmani, che ha portato al fischio dell’arbitro Doveri, con il conseguente rigore assegnato al Napoli.

Ecco quanto evidenziato:

“Sono d’accordo con Pirlo: se quel rigore fosse stato assegnato alla Juve, sarebbe venuto giù il mondo. Più che l’episodio, contesto la regola. Chiellini fa un movimento con il braccio per cercare l’avversario e sfortunatamente lo tocca in faccia, ma Rrahmani urla come se avesse preso un cazzotto da Tyson. Una reazione un po’ eccessiva.