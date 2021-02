Tegola Granada: Luis Suarez fuori per tre mesi, salterà le due gare con il Napoli

Il noto giornalista Tancredi Palmeri attraverso la sua pagina Twitter ha condiviso la notizia dell’infortunio dell’attaccante colombiano in forza al Granada, in vista del match di giovedì in terra andalusa. Dopo i recuperi in extremis di Herrera e Gonalons, il tecnico Diego Martinez dovrà affrontare la perdita di un importante tassello del suo scacchiere, in vista di un match così importante come l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League.

“Notizia importante per il Napoli: fuori Luis Suarez, il forte attaccante colombiano del Granada, out per i prossimi 3 mesi”.

IL POST:

