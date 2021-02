Sconcerti sicuro: “Nessuna squadra di vertice ha l’isteria del Napoli”

Nel corso della trasmissione Il Bello Del Calcio, in onda su Canale 21, è intervenuto Mario Sconcerti. Il giornalista si è espresso sulla classifica del Napoli e sulla prestazioni della squadra. Ecco quanto evidenziato:

“Non so mai se ‘cazzimma’ è una bella parola ma a avevamo chiesto a Gattuso di essere più calabrese, più concreto. Mi associo alla sorpresa di cui parla Ciccio Marolda, non ha senso dire che la vittoria con la Juve è stata un’impresa epica, non si fa il bene della squadra così. Il Napoli è a quaranta punti a soli due punti dalla stessa Juventus. Lasciamo da parte la storia del recupero che non si sa quando andrà in porto. La verità è che nessuna squadra di vertice ha l’isteria del Napoli“.