Renica: “Gattuso un uomo vero in un modo di teatro, non ho mai sentito tanto accanimento verso un tecnico”

L’ex calciatore del Napoli Sandro Renica è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, parole dure nei confronti di alcuni membri della classe giornalistica colpevoli, secondo Renica, di critiche esasperate nei confronti del tecnico calabrese.

Ecco quanto evidenziato:

“Purtroppo ci sono molte assenze e se ne aggiungono altre e questo preoccupa un po’. Io in questo momento avrei rinunciato alla Coppa Italia, il Napoli è sempre stato presente in tutte le competizioni. Quest’anno la rosa non era in grado di gestire tutte le competizioni quindi, mi sarei concentrato solo su Europa League e campionato.

Rino in buona fede è caduto in un meccanismo dove non è stato accompagnato saggiamente in certe situazioni complicate. Una guida ci vuole, un dirigente che fa da filtro e che ti spieghi la realtà di Napoli ci vuole.

Ritengo Gattuso un ottimo allenatore, però voglio aggiungere che Gattuso è un uomo vero che dice e fa quello che pensa. In un ambiente pieno di recite e finzione avere degli uomini tutti di un pezzo così mi emoziona.

Le emozioni che Rino trasmette spesso si rispecchiano anche nella squadra, non può snaturare la sua natura, a questo punto sarebbe meglio non parlare per niente.

La stampa è andata oltre nelle critiche, la categoria ha esagerato. Non ho mai sentito tanto accanimento nei suoi confronti, ho letto molti articoli su Gattuso che mi hanno turbato. Rino non ha mai sparato nel mucchio, ce l’aveva con alcuni giornalisti direttamente, tipo, la storia del patentino da stracciare o l’uso dell’immagine del terremoto erano davvero terribili da vedere e sentire”.